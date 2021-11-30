В Перми прокуратура потребовала отремонтировать объект культурного наследия

Объект культурного наследия регионального значения - ансамбль «Магазин купца Тимкина». Фото: 2gis.

В Перми по улице 1905 года, 4 находится объект культурного наследия регионального значения - ансамбль «Магазин купца Тимкина». Его собственник, в том числе департамент имущественных отношений администрации. Прокуратура проверила в каком состоянии находится здание. Фасад изуродован надписями и рекламными листовками, информации об объекте на здании нет, ремонтно-реставрационные работы не выполнялись.

Прокурор направил иск в суд об устранении нарушений, суд удовлетворил требования в полном объеме.