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Общество30 ноября 2021 3:45

В Перми прокуратура потребовала отремонтировать объект культурного наследия

Здание находится в Мотовилихинском районе
Анна Маркова
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Объект культурного наследия регионального значения - ансамбль «Магазин купца Тимкина». Фото: 2gis.

Объект культурного наследия регионального значения - ансамбль «Магазин купца Тимкина». Фото: 2gis.

В Перми по улице 1905 года, 4 находится объект культурного наследия регионального значения - ансамбль «Магазин купца Тимкина». Его собственник, в том числе департамент имущественных отношений администрации. Прокуратура проверила в каком состоянии находится здание. Фасад изуродован надписями и рекламными листовками, информации об объекте на здании нет, ремонтно-реставрационные работы не выполнялись.

Прокурор направил иск в суд об устранении нарушений, суд удовлетворил требования в полном объеме.