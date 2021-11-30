В Перми 1 декабря можно бесплатно пройти ВИЧ-тестирование

В Перми 1 декабря желающие сдать анализ на ВИЧ-инфекцию могут сделать это бесплатно. Фото: Александр ТИТКОВ

В Перми 1 декабря желающие сдать анализ на ВИЧ-инфекцию могут сделать это бесплатно. Акция организована к Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Пункт тестирования будет работать на вокзале «Пермь-2» - ул. Ленина, 89 с 13.00 до 16.00.

В Минздраве Прикамья рассказали, что за 9 месяцев заболеваемость ВИЧ-инфекцией в регионе снизилась на 2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Специалисты отмечают, что это связано с увеличением охвата тестирования.

- Количество детей с ВИЧ, рожденных от инфицированных матерей в Прикамье, ниже, чем в стране, - сообщили в Минздраве.