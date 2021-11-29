В Прикамье УФАС проверит обоснованность повышения цен на автозаправках

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Антимонопольщики направили запрос в ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в связи с повышением цен на топливо на автозаправках. Как известно, эта компания занимает доминирующее положение на розничных рынках автомобильных бензинов и дизтоплива с долей свыше 70%.

- На АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Пермском крае 27 и 28 ноября 2021 года произошло второе за неделю резкое повышение общего уровня розничных цен, - объяснили в УФАС по Пермскому краю. - Суммарный рост составил по бензинам АИ-92 и ЭКТО-92, АИ-95 – 64 копейки за литр, по дизельному топливу– 1,60 рубля за литр. Согласно мониторингу розничных цен, за последний год рост общего уровня розничных цен на АЗС этого общества составил 7,24% на бензин АИ-92, 7,16% на бензин АИ-95, 7,89% на дизельное топливо. Это приближается к значениям темпов роста индекса потребительских цен на товары и услуги, зафиксированным органами статистики – в целом по России инфляция в октябре (к декабрю прошлого года) составила 6,49%, а в Пермском крае – 6,77%.

При этом территориальные биржевые индексы на нефтепродукты снижались с октября 2021 года.

- Так, по данным АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в период с 1 октября по 26 ноября стоимость бензинов АИ-92 снизилась на 13,25%, бензинов АИ-95 - на 15,42%, - отметил заместитель руководителя Пермского УФАС России Дмитрий Шилов. - В случае выявления в действиях ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» признаков установления монопольно высокой цены будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства и приняты все необходимые меры реагирования.