В Прикамье Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных требований в школах, автобусах, кафе, магазинах

Фото: архив "КП".

В ноябре санврачи проверили 289 организаций по поводу соблюдения противоэпидемического режима в связи с пандемией. Нарушения выявили в 61 организации – в магазинах, школах, в кафе, в автобусах.

Среди основных нарушений в ведомстве отметили:

- персонал работает без средств индивидуальной защиты (масок и перчаток);

- отсутствуют устройства для обеззараживания воздуха;

- нет запаса масок;

- не проводится ежедневная влажная уборка, дезинфекция и проветривание;

- нет графиков проведения уборки;

- не организован «входной фильтр» для работников;

- применение антисептиков неизвестного происхождения без вирулицидного действия;

- не нанесена отметка о соблюдении социальной дистанции 1,5-2 метра.

Так, в школе №30 в Перми не обеспечено регулярное обеззараживание воздуха в учебных помещениях, а в пермской школе № 43 не обеспечено регулярное обеззараживание воздуха в учебных помещениях.

В пермских автобусах на маршрутах 1, 50, 74 не проводилась дезинфекционная обработка салона автобуса.

Полный список нарушителей можно посмотреть на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. К ним обещают применить меры административного воздействия.

- Всего с марта 2020 года проверено более 26 тысяч объектов, по фактам нарушений судами назначено штрафов на сумму 99,8 миллиона рублей, деятельность 197 объектов приостановлена, - сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.