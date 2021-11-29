В Перми 18-летний парень шантажировал малолетнюю знакомую интимными снимками

. Фото: Василий Вахрин

В октябре этого года 18-летний пермяк вступил в переписку с несовершеннолетней знакомой. Он заставлял ее быть с ним, иначе он опозорит ее в соцсети. Следователи возбудили уголовное дело по статье о понуждении несовершеннолетней к известным отношениям.

- Находясь у себя дома, он через социальную сеть со своей личной страницы понуждал несовершеннолетнюю знакомую к половому сношению и совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, - изложили версию следствия в СУ СКР по Пермскому краю. - Он угрожал девушке распространить ее родственникам и знакомым через сеть интернет фотографии интимного характера с ее изображением.

Шантажисту грозит до 5 лет лишения свободы.