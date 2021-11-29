В Перми судили студентов, напавших с удавкой и ножами на таксиста

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В июне этого года в Закамске произошел жуткий случай. Трое студентов колледжа вызвали такси. Когда они садились в машину, водитель не заметил в троице ничего подозрительного. Но один из парней неожиданно набросил шнурок-удавку на шею таксиста.

Другие студенты стали наносить водителю удары ножами: тот, что сидел рядом бил в грудь, сидящий сзади – в шею. Потом троица вышла из машины, перетащила тяжело раненого таксиста на заднее сиденье и продолжила поездку. Покатавшись они скрылись с места преступления.

- Один из них при этом похитил из автомобиля сотовый телефон, принадлежащий потерпевшему, - рассказали в суде Кировского района. – Всех троих признали виновными в разбойном нападении в составе организованной группы с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а одного из них еще и в краже телефона. Его приговорили к 6 годам 5 месяцам лишения свободы, его подельников – к 6 годам. Приговор суда не вступил в законную силу.