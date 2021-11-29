Что произошло с депутатом Заксобрания от КПРФ Михаилом Поздеевым

Михаил Поздеев Фото: polit.info

Депутат Заксобрания Пермского края Михаил Поздеев рассказал корреспонденту «Комсомолки» о его состоянии. Напомним, 29 ноября в СМИ стала появляться информация, что депутата доставили в больницу с переломами носа и скуловой кости. Также сообщалось, что его избила собственная супруга. Однако сам политик информацию опроверг.

«У меня все хорошо! Никаких переломов у меня нет! Слегка ударился рукой, но ничего страшного не случилось», - поделился депутат.

Напомним, Михаил Поздеев был избран депутатом регионального Заксобрания по спискам КПРФ в сентябре 2021 года.