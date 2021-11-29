В Перми ушел из жизни выдающийся ученый

Фото: ПНИПУ

В Перми на 82-м году жизни скончался известный ученый, профессор, доктор технических наук и бывший завкафедрой «Динамики и прочности машин» Герман Колмогоров. Об этом «КП-Пермь» сообщили в университете.

Профессор Колмогоров известен как автор более 300 научных работ. За его плечами более 70 авторских свидетельств и патентов на изобретения, более 200 печатных работ, в т.ч. шесть монографий.

В 1964 году он поступил в аспирантуру Пермского Политеха, а в 1968 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1980 году добился звания доктора наук. С 1983 по 2015 годы возглавлял кафедру в Пермском политехническом институте.

Университет выражает искренние соболезнования семье ученого, его коллегам и друзьям.

Свои соболезнования в связи с гибелью выдающегося пермяка принес директор АО «Пермский мукомольный завод» Сергей Окишев:

- Герман Леонидович сформировал новое научное направление, связанное с реализацией режима жидкостного трения в процессах обработки материалов давлением: волочения, прокатки, штамповки, прессовании. Создал теоретические основы «гидродинамической подачи смазки», развивал направление, связанное с определением остаточных напряжений в изделиях после технологической обработки. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким.

Прощание с Германом Леонидовичем состоится 30 ноября в 12:30 в Большом зале прощания по адресу: город Пермь, улица Старцева, 61/1.