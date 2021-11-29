В Перми объяснили, кому будет выгодно пользоваться проездными

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как известно, с 10 января в Перми не только повысится тариф за проезд на автобусах и трамваях, но также начнёт действовать новая система тарифных планов, которые будут выгодны для тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом.

Самым дорогим будет приобретение разовой поездки за наличные деньги, с помощью банковской карты или транспортной карты в формате «электронного кошелька».

- В таком случае стоимость будет равна 33 рублям за каждую поездку, - объяснили в департаменте транспорта администрации Перми. - Этот способ подойдет тем, кто ездит в автобусах и трамваях редко и только по необходимости. Постоянные пассажиры смогут выбрать наиболее выгодный для себя вид проездного абонемента и сэкономить до 50 процентов расходов на транспорт. Например, безлимитный проездной на месяц будет выгоден, если в будние дни приходится ежедневно добираться на работу и возвращаться с неё, и совершать несколько поездок в выходные дни. Также владельцы безлимитных проездных не будут беспокоиться о том, чтобы успеть совершить льготную пересадку.

- Расширение линейки безлимитных проездных абонементов и их удешевление будет стимулировать горожан к тому, чтобы чаще пользоваться общественным транспортом вместо личного автомобиля, - отмечает научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Александр Рыжков. – И пассажиропоток в автобусах и трамваях увеличится. Кроме того, проездные упрощают совершение пересадок: исчезает смысл в пересадочном тарифе при использовании разового билета. Помимо этого использование абонементов позволит быстрее перейти к системе оплаты без кондукторов, за счет чего снизить примерно на 10 процентов расходы на общественный транспорт.

В городском департаменте транспорта напомнили, что владельцам безлимитных проездных не нужно будет посещать пункты выдачи и пополнения проездных или банкоматы для снятия наличных денег.

- Оформить цифровой проездной станет возможным в приложении «Транспортная карта Пермь», - сообщили в городской администрации. - Уже сейчас в этом приложении доступно использование в режиме «электронного кошелька», а в новом году с его помощью можно будет подключить различные тарифные планы проездного абонемента.