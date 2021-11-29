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Общество29 ноября 2021 6:20

В Прикамье за неделю от коронавируса привились более ста тысяч человек

48,5 тысяч закончили курс вакцинации
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае за неделю от COVID-19 вакцинировалось свыше 100 тыс. человек. Такие данные привели в пресс-службе краевого правительства.

Первый этап вакцинации на неделе прошли 53,8 тыс. человек. Более 48,5 тыс. полностью закончили курс вакцинации.

Всего с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом или однокомпонентной вакциной привились уже 1 млн 145 тыс. жителей Прикамья. 802,2 тыс. завершили курс иммунизации вторым компонентом вакцины.

На территорию Пермского края с начала вакцинации поступило 1 396 104 комплектов вакцины. 1 111 993 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 215 606 – «Спутник Лайт», 55 010 – «ЭпиВакКорона», 13 495 – «КовиВак».