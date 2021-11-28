На следующей неделе жители трех районах Перми останутся без холодной воды

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На следующей недели специалисты компании «Новогор-Прикамье» проведут плановые ремонтные работы на водопроводных сетях. В связи с этим у жителей трех районах города - Мотовилихинского, Орджоникидзевского и Свердловского - временно отключат холодную воду.

Во вторник, 30 ноября, с 9:00 до 18:00 краны пересохнут в домах по улицам: Полины Осипенко, 41А, 44 и Сибирской, 71, 73.

В четверг, 2 декабря, с 9:00 до 22:00 без холодной воды останутся жители домов по улицам: Вагановых, 11, Веры Фигнер, 2, 6, 13, Крупской, 9, Советской, 1, Уральской, 102, 104, 88, 90 и Фрезеровщиков, 50.

В этот же день с 9:00 до 9:00 следующего дня воду отключат в домах по улицам Генерала Черняховского, 28, 30, ул. Городищенская, 5, ул. Ольховская, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, ул. Пограничная 2-я, 11.

В ресурсоснабжающей компании напоминают, что в некоторых случаях ограничение подачи воды – необходимое требование технологического процесса. Локальные отключения водоснабжения позволяют предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями.