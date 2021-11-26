Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 13:33

В Добрянке отца и сына осудили за незаконную ловлю рыбы

Они ловили ее с помощью сети
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Добрянке осудили отца и сына, которые занимались рыболовством при помощи сети. Подробности рассказали в краевой прокуратуре.

Так, установлено, что виновные, зная, что сеть является запрещенным орудием рыбной ловли, установили ее в реке Кама вблизи поселка Камский. И именно в местах нереста и на миграционных путях к нему. А также в запрещенный для ловли нерестовый период.

Суд учел позиции государственного обвинения и приговорил виновных к штрафу в размере 40 тыс. рублей каждому. Приговор вступил в законную силу.