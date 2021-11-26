В Перми после ремонта откроется Дворец культуры «Искра»

Фото: Instagram Алексея Дёмкина.

Знаковый и значимый объект в Орджоникидзевском районе - Дворец культуры «Искра» готовится к открытию после ремонта. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин. Его обновление проводилось в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города.

В «Искре» была проведена огромная работа по реконструкции одного из залов. Совсем скоро жители смогут оценить эти изменения.

– Современное световое, звуковое и проекционное оборудование – все это часть новой площадки для проведения крупных городских мероприятий, которая появилась в Дворце культуры «Искра» в Орджоникидзевском районе, написал Алексей Дёмкин в своем аккаунте в социальной сети Instagram. - Купольный зал после ремонта превратился в полноценную концертную площадку. Здесь обновлен декор стен, отремонтирован пол, установлены современные звукопоглощающие панели, появилась полноценная сцена с новейшим оборудованием. Я уже не раз отмечал, что точки притяжения должны быть не только в центре города, но и в каждом районе. Дворец культуры «Искра» как раз один из таких центров культурной жизни, он является крупнейшим в Орджоникидзевском районе.

На всю эту емкую работу ушло три месяца. В декабре «Искра» будет праздновать свой день рождения и первые посетители смогут увидеть преображенный дворец.

«Искра» играет большое значение для жителей района. Там регулярно проводятся различные мероприятия - порядка 300 в год. Творческие коллектив в возрасте 10-13 лет стал победителем фестиваля-конкурса ансамблей народного танца и вокально-хореографических коллективов на приз Ольги Князеевой, который проходил в Екатеринбурге. Это стало возможным благодаря инициативе коллектива в рамках проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».