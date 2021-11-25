В Прикамье коронавирусом заразились жители 35 муниципалитетов

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В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусом заразились жители 35 муниципалитетов. Напомним, на 25 ноября в регионе выявили 693 новых случая COVID-19.

345 заражений в Перми. 47 в Краснокамске. В Лысьве – 26 заразившихся. 22 зараженный в Пермском муниципальном районе.

В Чернушинском городском округе 18 зараженных. В Бардымском муниципальном округе – 15. 14 случаев зараженмй в Карагайском муниципальном округе, а также в Добрянском и Нытвенском городских округах.

По 13 заболевших в Оханском городском округе и Уинском муниципальном округе. В Ординском муниципальном округе ковид выявили у 12 человек. В Горнозаводском, как и в Октябрьском городских округах по 11 жителей с коронавирусом.

По 10 инфицированных обнаружено в Березниках, Осинском, Очерском и Суксунском городском округах, по 9 – в Александровском, Березовском, Кишертском муниципальных округах и Чайковском. В Еловском муниципальном округе заболели 8 человек. По 4 жителя заразились в Верещагинском, Ильинском городских округах и Кунгуре.