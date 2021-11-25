Исследование: бизнес выбирает банки по цифровым сервисам

Фото: Райффайзенбанк

Почти половина российских компаний включили цифровые финансовые сервисы в топ-3 критериев, определяющих выбор коммерческого банка для работы. Значение онлайн-финансирования и цифровых банковских продуктов для корпоративных финансов в ближайшие три года будет расти, уверен российский бизнес. Такие данные получили Райффайзенбанк и аналитическое агентство B2B International в совместном исследовании, в котором приняли участие более 200 российских компаний с объемом годовой выручки от 538 млн рублей.

В топ-10 наиболее важных критериев при выборе банка, помимо выгодных ставок и комиссий, вошли цифровые продукты и сервисы, быстрый онлайн-доступ к финансированию и интеграция с ERP-системами. При этом 48% участников исследования указали как минимум одну цифровую возможность среди топ-3 критериев, определяющих выбор банка.

По мнению крупных и средних российских компаний, доступность инструментов финансирования и других банковских продуктов и сервисов в онлайн-формате – третий по значимости фактор, определяющий будущее корпоративного финансирования на следующие три года. А 30% компаний считают его наиболее существенным. Только колебания валютных курсов и проблемы привлечения инвестиций, как ожидается, будут иметь большее влияние.

«Значение цифровых финансовых сервисов будет расти. Благодаря работе «в цифре» компании получают мгновенный доступ к выгодному размещению депозитов, к получению кредитных средств. Мы готовы помочь клиентам в разработке инновационных цифровых сервисов, ориентированных на повышение маржинальности их бизнеса или рост клиентской базы», - комментирует Илья Шаталов, руководитель направления по работе с крупными компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.