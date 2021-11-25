В Чусовом пропала 36-летняя женщина

Фото: "Регион-59"

В Прикамье в Чусовом пропала 36-летняя Анна Полина. О пропаже человека сообщили в поисковом отряде «Регион-59».

Женщина ушла из дома по улице 50 лет ВЛКСМ и не вернулась 29 октября. С тех пор о ней ничего не известно.

Особые приметы: 36 лет на вид, средний рост. Плотное телосложение и темно-русые волосы, серые глаза. Во что была одета женщина, к сожалению, не установлено.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Анны, просят сообщать по телефонам:

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