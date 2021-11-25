В Перми при ПГНИУ появится лицей

ПГНИУ.

Ученый совет ПГНИУ принял решение о создании нового структурного подразделения: Лицея ПГНИУ. Об этом сообщил в соцсетях советник при ректорате ПГНИУ Юрий Айдаров.

«Таким образом, первый на Урале становится первым вузом Прикамья, создавшим общеобразовательное подразделение, которое уже в следующем году откроет двери для учащихся», - пояснил Юрий Айдаров.

С осени 2022 года в лицее начнут работу профильные классы. Первый профиль (по плану) - технологический, с углубленным изучением математики, физики, информатики. Второй - естественно-научный, с углубленным изучением математики, химии и биологии. Третий - социально-экономический, где углубленно будет изучаться история, география, экономика и право.

В свои стены образовательное учреждение примет 75 учеников. Ранее с вузом был связан пермский лицей №2.