В Кунгуре директора КДЦ осудили за растрату

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кунгурский городской суд Пермского края вынес приговор директору КДЦ «Зодиак». Подробности рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Женщина признана виновной в растрате имущества с использованием своего служебного положения.
Так виновная, занимая свою должность, в марте 2020 изготовила фиктивный договор ГПХ о предоставлении услуг санитарно-гигиенической обработки зрительного зала центра. Но на самом деле обработку никто не проводил.
Помимо этого, она заключила с одной из коммерческих организации договоры о приобретении подарочных сертификатов, которые получив, присвоила себе.
В итоге виновная растратила более 40 тыс. руб. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, добровольного возмещения ущерба в полном объеме, приговорил женщину к штрафу в размере 50 тыс. руб.
В законную силу приговор пока не вступил.