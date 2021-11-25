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Общество25 ноября 2021 12:25

В центре Перми закрывается чайная кондитерская «Грибушин»

30 ноября станет последним днем работы заведения
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Чайная кондитерская "Грибушин"

Фото: Чайная кондитерская "Грибушин"

В центре краевой столицы закрывается чайная кондитерская «Грибушин» (улица Петропавловская, 57). Об этом сообщили в соцсетях чайной.

«Уважаемые гости! 1 декабря мы закроем двери нашей Чайной кондитерской. Благодарим вас, что все это время вы выбирали наше место для своего времяпрепровождения. Помимо вкусного чая, десертов, 4 года мы старались радовать вас концертами, просветительскими лекциями и другими культурными мероприятиями», - цитируем страницу заведения «ВКонтакте».