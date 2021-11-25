В Пермском крае будет действовать новая региональная программа по привлечению кадров в здравоохранение

Фото: permkrai.ru

В четверг, 25 октября, депутаты Законодательного собрания Пермского края утвердили бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. Бюджет региона сохранит социальную ориентированность - на образование, поддержку населения и здравоохранение направят около 70% денежных средств.

В частности бюджетные средства направят на реализацию с 2022 года новой региональной программы «Медицинские кадры Пермского края». Которая разработана региональным Министерством здравоохранения по поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина. Ежегодно в течение трех лет на реализацию программы из казны региона будут выделять по 120 миллионов рублей.

Проект предусматривает разовые выплаты врачам, фельдшерам, которые приедут на работу в Пермский край, и выпускникам ПГМУ и медколледжей. Врачи, которые приедут в территории с населением до 50 тысяч человек, получат до 2 миллионов рублей, а медики, выбравшие населенные пункты с большей численностью, получат по 1 миллиону.

Территории края, которые попадают по программу «Медицинские кадры Пермского края»:

- Чердынский округ;

- Гремячинский округ;

- Кизеловский округ;

-Губахинский округ;

- Александровский округ;

- Косинский округ;

- Суксунский округ;

- Соликамский округ;

- Чернушинский округ;

- Ильинский округ;

- Куединский округ;

- Юсьвенский округ;

- Юрлинский округ;

- Ординский округ;

- Оханский округ;

- ЗАТО Звездный.

Программой смогут воспользоваться от 40 до 50 врачей и фельдшеров, которые трудоустроятся в госучреждения Минздрава. Кроме того, ежемесячно до 10 тысяч рублей будут получать фельдшеры и медсестры, которые устроятся на работу в медучреждения Перми.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что решение проблемы дефицита кадров в здравоохранении является одним из приоритетных направлений для властей Прикамья.

- На данный момент в регионе требуется более 900 врачей и около 1,5 тыс. медсестер и фельдшеров. Прикамье уже увеличило количество заявок в Минздрав РФ на выделение бюджетных мест в ординатуру, на четверть вырос целевой прием в Пермский медуниверситет (ПГМУ). Также в текущем году депутаты Законодательного собрания поддержали инициативу губернатора региона о выплатах студентам-целевикам медколледжей, продолжают действовать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». «Но, как мы видим, этих мер недостаточно, поэтому мы подготовили программу, призванную решить проблему кадров в территориях, где она является особенно острой. Рассчитываем, что программа будет способствовать улучшению ситуации с оказанием медицинской помощи в муниципалитетах Прикамья, – подчеркнул глава региона.