В Пермском крае с 1 января начнут действовать льготные налоговые ставки для предпринимателей

В Пермском крае в следующем году для предпринимателей будут действовать налоговые льготы. Фото: архив "КП"

Оформить бизнес в Пермском крае с 1 января 2022 года станет гораздо выгоднее. 25 ноября депутаты приняли во втором чтении законопроект, в которым устанавливаются льготные налоговые ставки для тех, кто зарегистрирует бизнес в нашем регионе.

Осенью этого года губернатор Дмитрий Махонин предложил для открывающегося малого и среднего бизнеса без ограничения по сферам деятельности снизить налоговые ставки.

- Малый и средний бизнес – это основа любой экономики, - сказал Дмитрий Махонин. - И мы должны сделать так, чтобы на территории Пермского края количество предпринимателей увеличивалось.

ИП, которые будут зарегистрированы на территории Пермского края с 1 января 2022 года получат самые выгодные условия, если выберут налоговый режим «Упрощенная система налогообложения» (УСН).

Напомним, сейчас предприниматели, которые отчитываются по УСН, платят в бюджет 6%, по статье «Доходы-расходы» – 15%. Теперь льготы для малого и среднего бизнеса в первые три года будут платить меньше. В течение первого налогового периода по статье «Доходы» – 1% и 5% по статье «Доходы-расходы». В течение второго налогового периода – 2% и 7% соответственно, в течение третьего года – 4% и 10%.

Такая форма налогообложения будет применена впервые только в Прикамье. Это особо подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин.

- В разных вариантах подобные налоговые преференции введены в некоторых регионах России, однако комплексные условия – на три года, без ограничений по виду деятельности и количеству сотрудников и при этом стимулирующие к открытию новый бизнес впервые появились только в Прикамье, - уточнил Эдуард Соснин.

Председатель Законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих отметил, что начинать свой бизнес всегда тяжело и власти региона окажут предпринимателям поддержку.

- Кроме того, мы надеемся, что с помощью данной льготы край сможет вернуть в регион пермских предпринимателей, которые зарегистрировали свой бизнес в соседних субъектах, – сказал Валерий Сухих.