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Общество25 ноября 2021 8:58

В Пермском крае коронавирусом за сутки заболели 693 человека

За сутки в регионе сделали более 10 тысяч ПЦР-тестов
Анна Маркова
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В стационарах Прикамья на лечении в тяжелом состоянии находятся 373 пациента с ковидом.

В стационарах Прикамья на лечении в тяжелом состоянии находятся 373 пациента с ковидом.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 693 жителей. В Минздраве сообщают, что было сделано 10 087 ПЦР-тестов.

В стационарах Прикамья на лечении в тяжелом состоянии находятся 373 пациента с ковидом. Из них 164 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки число смертей от коронавирусной инфекции увеличилось на 30, с начала пандемии в Прикамье скончались 6 722 человека.

Общее число инфицированных в регионе достигло 137 307. Однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 118 569 человек.