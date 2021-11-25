В Пермском крае коронавирусом за сутки заболели 693 человека

В стационарах Прикамья на лечении в тяжелом состоянии находятся 373 пациента с ковидом. Фото: Александр ГЛУЗ

В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 693 жителей. В Минздраве сообщают, что было сделано 10 087 ПЦР-тестов.

В стационарах Прикамья на лечении в тяжелом состоянии находятся 373 пациента с ковидом. Из них 164 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки число смертей от коронавирусной инфекции увеличилось на 30, с начала пандемии в Прикамье скончались 6 722 человека.

Общее число инфицированных в регионе достигло 137 307. Однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 118 569 человек.