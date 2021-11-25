Депутаты-азотчики поддерживают инновационные проекты

Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Депутаты-азотчики поддержали проведение городского конкурса инновационных проектов в сфере образования. Трем березниковским детским садам - №24, 38, 67 - вручили гранты на реализацию проектов по направлениям «Ранняя профориентация» и «90 лет «Азоту» – ровеснику города».

Педагоги детского сада №24 предложили обратить внимание на здоровье сберегающие технологии и провести открытую спартакиаду по туризму среди семей «В одной связке». Для этого будет приобретен и установлен скалодром. На практических занятиях дети и их родители узнают техники туризма, как правильно и быстро вязать узлы, ориентироваться на местности, изучат топографические знаки и многое другое.

Детский сад №38 предложил создать на базе ДОУ обучающую онлайн-платформу «Юный инженер «Азота». Дети будут изучать историю завода и знакомиться с техническими специальностями.

Детский сад №67 назвал свой инновационный проект «Сегодня мечта – завтра профессия». В его основе лежит цикл мероприятий, посвященных профориентации. Это и встречи с родителями-азотчиками, конкурс фотографий рабочего места мам и пап, создание электронных игр, связанных с профессиями, онлайн-квесты и многое другое.

Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Проекты-победители направлений «Ранняя профориентация», «90 лет «Азоту» – ровеснику города» получили заслуженные награды – гранты на реализацию своих проектов. Получателями гранта на сумму 50 тысяч рублей от филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» стали детский сад №38 и 67. Грант на 100 тысяч рублей выиграл детский сад № 24.

Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу, председатель комиссии по социальному развитию Березниковской городской Думы:

– Важно, чтобы дети с малых лет знали, что Березники – промышленный город. На предприятиях работают их родители, поэтому нам важно рассказывать именно о рабочих, инженерных специальностях. В целом в городе создался некий вакуум в этой сфере, реально не хватает технических специалистов. И филиал «Азот» готов поддержать вот такие проекты, которые идут на благо всему городу.

Напомним, в течение 2021 года филиал «Азот» совместно с Управлением образования города Березники проводит фестиваль, посвященный году науки и технологий в России - «Наука Лайт». Среди воспитанников детских садов состоялись конкурс «донаучных» открытий «Открывашки», профориентационный конкурс «Профик-2021», для педагогов были организованы мастер-классы на тему «Роль интерактивного оборудования в развитии современного ребенка». Кроме того, в дошкольные учреждения города передано интерактивное оборудование «Играй и развивайся» - это обучающие игры, в которых дети управляют интерфейсом с помощью движений тела, рук и ног. Также в рамках фестиваля «Наука Лайт» «Азот» подарил городу комплект оборудования «Мобильный планетарий».