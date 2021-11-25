В Перми три товарища на спор решили пройти через лес и заблудились

В Пермском районе мужчины заблудились в лесу, их выручили спасатели. Фото: Юлия Лоза

Не самый лучший спор между собой затеяли трое мужчин вечером 24 ноября. Они решил пройти через лес пешком от деревни Броды до Лядовского тракта, но примерно через час поняли, что заблудились.

По информации источника «КП» один из товарищей успел позвонить 112, сказал, что телефон садится, но он успел передать свои координаты.

На часах около двух часов ночи, где еще двое его товарищей – неизвестно. На вызов выехали спасатели. Они нашли звонившего мужчину, тот показал, где примерно его друзья зашли в лес. Спасатели отправились на их поиски, примерно в 5 часов утра потерявшиеся были найдены и выведены из леса. Мужчины были в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждались. Теперь им предстоит разговор с полицией для выяснения всех обстоятельств.