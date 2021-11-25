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Происшествия25 ноября 2021 6:55

В лесу Перми нашли мертвую женщину

Происшествие случилось в микрорайоне Кислотные дачи
Анна Маркова
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Женщину нашли мертвой в лесу на лыжной тропе.

Женщину нашли мертвой в лесу на лыжной тропе.

Фото: Анна Маркова

В Перми днем 24 ноября в лесу в микрорайоне Кислотные дачи на лыжной тропе местные жители увидели на снегу женщину. По информации источника «КП», она была без сознания. Ей вызвали «скорую», но медики лишь констатировали смерть.

В МВД по городу Перми рассказали, что в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве был обнаружен труп женщины 1958 года рождения без видимых признаков насильственной смерти. Выясняются обстоятельства произошедшего.