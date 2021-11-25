В Перми планируют построить два дома в 25 и 26 этажей

В Перми построят два высотных дома и выставочный центр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми городские власти выдали разрешение на строительство многоквартирных домов на улице Куйбышева и шоссе Космонавтов. На улице Куйбышева, 135 застройщик планирует построить многоквартирный жилой дом с переменной этажностью от 12 до 25 этажей, там будет 656 квартир. Второе здание – двухэтажный торгово-выставочный центр площадью 5 970,70 кв. метров.

Еще один дом построят на шоссе Космонавтов, 309а, корпус 1. В доме будет 26 этажей и 1841 квартир.