Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 ноября 2021 6:30

В Перми планируют построить два дома в 25 и 26 этажей

Также власти дали разрешение на строительство торгово-выставочного центра
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Перми построят два высотных дома и выставочный центр.

В Перми построят два высотных дома и выставочный центр.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми городские власти выдали разрешение на строительство многоквартирных домов на улице Куйбышева и шоссе Космонавтов. На улице Куйбышева, 135 застройщик планирует построить многоквартирный жилой дом с переменной этажностью от 12 до 25 этажей, там будет 656 квартир. Второе здание – двухэтажный торгово-выставочный центр площадью 5 970,70 кв. метров.

Еще один дом построят на шоссе Космонавтов, 309а, корпус 1. В доме будет 26 этажей и 1841 квартир.