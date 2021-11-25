В Пермском крае автомобиль влетел в двери магазина

Фото: Телеграм "ЧП ЧУСОВОЙ vs. ЛЫСЬВА"

В Чусовом на улице 50 лет ВЛКСМ, 15 накануне вечером автомобиль протаранил двери магазина. Кадры с места событий появились в социальной сети. Пользователи пишут, что ВАЗ не поставили на ручник и он покатился по лестнице.

«Без QR-кода не пускали, поэтому так зашел», «Решил закупиться, не выходя», - посыпались комментарии в адрес водителя.

К счастью, никто не пострадал. Теперь владельцу авто предстоит выполнить ремонт своего автомобиля и возместить ущерб магазину.