В выходные в Перми десятки домов останутся без воды

Воду отключат в домах в выходные дни.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Перми в ближайшие дни у жителей нескольких десятков домов не будет воды. Компания «Новогор - Прикамье» планирует провести ремонтные работы на водопроводной сети. Публикуем адреса домов, попадающих под отключение:
С 9.30 27 ноября до 9.30 28 ноября
Инженерная, 15, 17, 17а, 18, 19, 36;
Ким, 69, 77;
Металлистов, 18;
Николая быстрых, 10, 12, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8;
Халтурина, 10, 12, 14, 4, 6, 8, 8а.
28 ноября с 9.30 до 13.00
Адмирала старикова, 37, 43;
Ереванская, 22, 26, 28;
Социалистическая, 12, 14, 21, 25.
28 ноября с 9.30 до 13.00
Макаренко, 36;
Студенческая, 9;
Техническая, 22.