В выходные в Перми десятки домов останутся без воды

Воду отключат в домах в выходные дни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми в ближайшие дни у жителей нескольких десятков домов не будет воды. Компания «Новогор - Прикамье» планирует провести ремонтные работы на водопроводной сети. Публикуем адреса домов, попадающих под отключение:

С 9.30 27 ноября до 9.30 28 ноября

Инженерная, 15, 17, 17а, 18, 19, 36;

Ким, 69, 77;

Металлистов, 18;

Николая быстрых, 10, 12, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8;

Халтурина, 10, 12, 14, 4, 6, 8, 8а.

28 ноября с 9.30 до 13.00

Адмирала старикова, 37, 43;

Ереванская, 22, 26, 28;

Социалистическая, 12, 14, 21, 25.

28 ноября с 9.30 до 13.00

Макаренко, 36;

Студенческая, 9;

Техническая, 22.