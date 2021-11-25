Придет резкое потепление: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Пермском крае

До конца неделе в Прикамье будут идти снегопады. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае ночь на четверг оказалась самой холодной на этой неделе, в некоторых районах было до – 20 градусов. Синоптики говорят, что днем 25 ноября морозы немного ослабеют и пойдет снег. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, столбик термометра поднимется до –13…–7°, в Перми около –10°.

Резко потеплеет к 26 ноября, снег, возможен гололед и налипание мокрого нега. Температура воздуха ночью –17…–12°, днем –7…–1°. По предварительному прогнозу, в выходные погоду в регионе сформирует циклон. Будет снежно и тепло (на 4–8° выше нормы), но ветрено, метами скорость ветра при порывах достигнет 15–18 м/с, ночами –8…–2°, днем –6…–1°. На дорогах снежный накат, гололедица.