КДКБ закрывает ковидное отделение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае Краевая детская клиническая больница возвращается к штатному режиму работы. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Анастасия Крутень в своем Instagram. Больше года в одном из корпусов больнице действовало ковидное отделение, там прошли лечение 949 пациентов, из них 436 – взрослые. Были случаи, когда пациентов госпитализировали семьями и лечили вместе.

- Все отделения больницы продолжали функционировать, и объемы помощи не сократились, а выросли по сравнению с прошлым годом: увеличилось количество высокотехнологичных операций, телемедицинских консультаций, - сообщила Анастасия Крутень.

Министр выразила благодарность всем сотрудникам КДКБ за четкую, слаженную работу в борьбе с ковидом.