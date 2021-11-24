В Пермском крае за сутки коронавирус обнаружили в 34 территориях

В Пермском крае коронавирусной инфекцией за сутки заболели 694 жителя в 34 территориях. Фото: Иван Макеев

В Пермском крае коронавирусной инфекцией за сутки заболели 694 жителя в 34 территориях. В Перми 362 новых заболевших, в Краснокамском городском округе – 73, третье место по заболеваемости занял Осинский городской округ – 38 случаев.

В Пермском муниципальном районе – 20;

Кудымкар и Куединском муниципальный округ – 17;

Чусовской городской округ – 13;

Сивинский муниципальный округ – 12;

Очерский городской округ – 11;

Карагайский муниципальный округ, Кунгур и Октябрьский городской округ – 10;

В Чайковском, Чернушинском городском округе, в Бардымском и Кудымкарском муниципальных округах – 8;

В Суксунском городском округе – 7;

В Юсьвинском муниципальном округе – 6;

Нытвенском и Оханском городских округах, Большесосновском, Кишертском и Частинском муниципальных округах – 5;

В Березниках, Кунгурском районе, Уинском муниципальном округе, Ильинском и Соликамском городских округах – 4;

Кочевском и Юрлинском муниципальных округах – 3;

В Верещагинском городском округе – 2;

Лысьвенский городской округ, Березовский и Гайнский муниципальные округа - 1.