В Пермском крае за сутки коронавирус обнаружили в 34 территориях

В Пермском крае коронавирусной инфекцией за сутки заболели 694 жителя в 34 территориях.
Фото: Иван Макеев
В Пермском крае коронавирусной инфекцией за сутки заболели 694 жителя в 34 территориях. В Перми 362 новых заболевших, в Краснокамском городском округе – 73, третье место по заболеваемости занял Осинский городской округ – 38 случаев.
В Пермском муниципальном районе – 20;
Кудымкар и Куединском муниципальный округ – 17;
Чусовской городской округ – 13;
Сивинский муниципальный округ – 12;
Очерский городской округ – 11;
Карагайский муниципальный округ, Кунгур и Октябрьский городской округ – 10;
В Чайковском, Чернушинском городском округе, в Бардымском и Кудымкарском муниципальных округах – 8;
В Суксунском городском округе – 7;
В Юсьвинском муниципальном округе – 6;
Нытвенском и Оханском городских округах, Большесосновском, Кишертском и Частинском муниципальных округах – 5;
В Березниках, Кунгурском районе, Уинском муниципальном округе, Ильинском и Соликамском городских округах – 4;
Кочевском и Юрлинском муниципальных округах – 3;
В Верещагинском городском округе – 2;
Лысьвенский городской округ, Березовский и Гайнский муниципальные округа - 1.