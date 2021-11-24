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Происшествия24 ноября 2021 15:16

В Пермском крае мужчина украл ружье у приятеля и выстрелил ему дважды в шею

После убийства он угнал трактор и продал оружие
Анна Маркова
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Преступление произошло в Красновишерском районе.

Преступление произошло в Красновишерском районе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красновишерском районе летом этого года произошло убийство. По подозрению в преступлении задержали 54-летнего мужчину. Следователи рассказали, что мужчины распивали алкоголь в нежилом поселке Малый Щугор Красновишерского района. Во время застолья они поссорились, после этого 54-летний мужчина дождался, когда его приятель уснет, взял ружье и выстрелил ему два раза в шею. 63-летний мужчина скончался на месте. Затем злоумышленник угнал тракторе Т-40, доехал на нем до поселка Вишерогорск и продал похищенное оружие местному жителю.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СКР по Пермскому краю.