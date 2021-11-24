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Общество24 ноября 2021 14:12

С начала года пермяков оштрафовали на 4,6 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов после отпуска

К ответственности привлекли более тысячи пассажиров
Анна Маркова
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Пассажиры, вернувшись в Прикамье в течение 3 дней обязаны пройти однократное тестирование на коронавирус методом ПЦР.

Пассажиры, вернувшись в Прикамье в течение 3 дней обязаны пройти однократное тестирование на коронавирус методом ПЦР.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала года жители Пермского края могли улететь в Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Турцию, Армению, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан.

Пассажиры, вернувшись в Прикамье в течение 3 дней обязаны пройти однократное тестирование на коронавирус методом ПЦР.

Из 1051 человек, которые не сделали тест в первые 3 дня после прибытия, привлечены к административной ответственности 1044 человека, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Рассмотрено 595 дел в суде, общая сумма штрафов составила 4 632 500 руб.

За 10 месяцев этого года при прибытии рейсов с иностранными гражданами проверено более 29 тысяч результатов ПЦР.