В Пермском крае пропавшего 43-летнего мужчину нашли мертвым

43-летний мужчина найден погибшим.
В Пермском крае нашли погибшим 43-летнего Дениса Луханина, об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59». Поиски мужчины начались 21 ноября, он ушел из дома в Губахе по улице Космонавтов и не вернулся. Родственники обратились с заявлением в полицию, задействовали волонтеров, к сожалению, мужчина погиб. Что стало причиной смерти, волонтеры не сообщают.
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