Бывшему руководителю управления капстроительства Прикамья грозит реальный срок

Экс-министру запросили у суда реальный срок заключения. Фото: архив "КП"

В суде Ленинского района Перми началось рассмотрение уголовного дела бывшего руководителя ГКУПК «Управление капительного строительства Пермского края» Дмитрия Левинского, третьего по счету. Его обвиняют в получении взятки, а также злоупотреблении должностными полномочиями. Прокуратура запросила обвиняемому 6 лет колонии.

Напомним, по версии следствия, экс-глава УКС, работая с подрядчиками по строительству берегоукрепления в Усть-Качке и больницы в Перми, подписал бумаги о выполнении работ, которые реально завершены не были. Сам Левинский вину не признает.

Весной этого года бывший чиновник уже был осужден за превышение должностных полномочий по делу о сносе гаражей, получил условный срок. Кроме этого, его обвиняют по делу о мошенничестве в особо крупном размере со средствами, выделенными на строительство первой очереди пермского зоопарка.