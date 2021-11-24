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Общество24 ноября 2021 12:15

В Пермском крае фельдшер ушла с работы во время приема

Женщина не выдержала нагрузки и натиска пациентов
Анна Маркова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: ВК "СВИП Кунгур".

Фото: ВК "СВИП Кунгур".

В Кунгурском районе жители села Моховое пожаловались на отсутствие медицинской помощи в поликлинике. В социальной сети они рассказали, что прием вести некому.

«Третью неделю фельдшер на приеме была одна, до 50 человек детей и взрослых в одной очереди. Сегодня люди в очереди с 7.00 прием по записи с 8.30, фельдшер пришла в 8.50 и ее «обидели» тем, что люди три месяца ждут документы на комиссию МСЭ. Она встала, сказала, что я на пенсии и ушла, тридцать человек сидят и ждут с детьми!»

В Министерстве здравоохранения Прикамья объяснили сложившуюся ситуацию.

-По информации, полученной от администрации медучреждения, фельдшер уже была на пенсии, но согласилась помочь и вышла на работу, чтобы оказывать помощь пациентам. Не выдержав такой нагрузки и оскорбительного отношения от пациентов, она ушла. – сказали в ведомстве. - Администрация медучреждения предпринимает максимальные усилия для укомплектования кадрами всех структурных подразделений. Медицинский работник, при первой возможности будет трудоустроен в медучреждение.