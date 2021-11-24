Клиенты-юридические лица до конца ноября могут успеть принять участие в акции «В Новый год без долгов!»

Фото: tplusperm

До 30 ноября 2021 года клиенты ПАО «Т Плюс» — юридические лица могут успеть принять участие в акции АО «ЭнергосбыТ Плюс» для юридических лиц «В Новый год без долгов!»*. Она проводится для клиентов-юридических лиц впервые. Участников ждут приятные сюрпризы от компании — сертификаты в одну из крупнейших торговых сетей региона номиналом 3 тыс. руб.

Для участия в акции до 30 ноября внесите платеж за октябрь и рекомендуемые авансовые платежи за услуги отопления и горячего водоснабжения за ноябрь и декабрь, которые поступили к вам в ноябре. Сделать это можно с помощью онлайн-сервисов компании: личного кабинета на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» (раздел «Для бизнеса») https://perm.esplus.ru, либо другим удобным для вас способом.

Победителей выберут с помощью генератора случайных чисел.

Подробную информацию об акции можно получить по телефону 8 (800) 700-10-32, на сайте компании, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов: г. Пермь, ул. Сибирская, 67; г. Березники, Юбилейная, 17; г. Чайковский, ул.Советская, 2/6.

Напомним, в 2020 году в акции «В Новый год без долгов!» приняли участие более 100 тысяч жителей Пермского края. Полный список победителей опубликован на сайте «ЭнергосбыТ Плюс».

Обладателями сертификатов в крупнейшие торговые сети региона стало более 184 жителя Прикамья, ответственно относящихся к платежам за тепло и горячую воду.