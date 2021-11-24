Прикамье до конца ноября получит 1,2 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья

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Пермский край получит опережающее финансирование в размере 1,2 млрд руб. Эти средства пойдут на расселение аварийного жилья, рассказали в пресс-службе правительства нашего региона.

По словам главы Прикамья Дмитрия Махонина, деньги позволят уже сейчас переселять тех жителей региона, которых планировали обеспечить благоустроенными квартирами в 2022-2023 годах.

«Наш опыт по расселению аварийного жилья продолжают отмечать на уровне страны. Это подтверждает выделение авансового финансирования. Это поможет нам быстрее улучшить качество жизни населения. Благодаря досрочному финансированию мы получим на расселение из ветхого жилья сумму порядка 9,5 млрд руб., включая 1,2 млрд руб., которые уже сейчас поступают нам из Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ», - заключил губернатор.

Напомним, расселение из аварийного жилья проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Нацпроект направлен на расселение граждан из жилья, признанного аварийным до 2017 года. Всего до конца 2024 года в Прикамье расселению подлежат 440 тыс. квадратных метров аварийного жилья.