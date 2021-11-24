Облачное направление «Ростелекома» выросло вдвое

Фото: «Ростелеком»

Компания «Ростелеком» стала лидером в рейтинге крупнейших российских IaaS-провайдеров по версии аналитического агентства CNews Analytics. Итоги исследования включают в себя оценку выручки от услуг IaaS за 2020 год, ее динамику, а также долю в совокупной выручке компаний.

Направление облачных сервисов «Ростелекома» сконцентрировано в группе компаний «Ростелеком-ЦОД», в состав которой в начале 2020 вошел облачный провайдер «ДатаЛайн». По результатам 2020 года «Ростелеком» поднялся на первую строчку в рейтинге, показав рост IaaS-направления в 131%.

«Наша компания активно поддерживала растущий спрос на облачные вычислительные ресурсы в 2020 году. Бизнесу в один момент потребовалось значительно нарастить мощности для перехода в онлайн, и мы ему в этом помогли. Я думаю, что IaaS-направление также покажет высокие результаты в 2021 году и составит значительную долю от выручки нашей компании. Мы также ожидаем, что в следующем году сегмент продолжит уверенно расти», — подчеркнул генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов.

Аналитики CNews Analytics отмечают, что текущий объем российского рынка IaaS превысил 40 млрд рублей. Эксперты «Ростелеком» ожидают высоких темпов роста направления на уровне ~20% в год. Тенденция сохранится за счет выхода на рынок новых игроков, миграции в облака пользователей on-prem решений и роста потребления облачных сервисов.