Долгострой по улице Толмачева,15 достроят до конца следующего года

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В Перми дом по улице Толмачева,15 наконец достроят. В планах - сделать это до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Напомним, дом начали строить еще в 2008 году, но застройщик не исполнил свои обязательства. Теперь по объекту провели необходимые проектно-изыскательные работы, получена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Осуществлена госрегистрация перехода прав на имущество застройщика.

Достроить дом планируют в III квартале 2022 года. После ввода объекта в эксплуатацию и передачи ключей восстановятся права 103 дольщиков, которые покупали квартиры в этом доме.