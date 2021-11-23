В Роспотребнадзоре рассказали, сколько классов в школах и групп в детских садах Пермского края закрыли на карантин

За прошлую неделю в Прикамье на карантин по ОРВИ были закрыты 24 класса в 33 образовательных учреждениях и 48 групп в 79 детских садах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У младшего сына группа в детском саду за выходные слегла с температурой под сорок, все 30 человек, - говорит Анна Малышева. – У детей одинаковые симптомы, болит горло, кашель и температура, которая не сбивается. Старший ребенок в третьем классе, неделю был на карантине, много заболевших ОРВИ, а в понедельник, отправили на дистанционку все параллельные классы.

Пермяки обсуждают множество случаев заболевания среди знакомых, при чем тесты на коронавирус отрицательные. «КП» запросила информацию о заболевших в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве сообщили, что на неделе с 8 по 15 ноября заболевших ОРВИ было 18 180 случаев, а спустя неделю, с 15 – 22 ноября зарегистрировано уже 19 628 заболевших. Эпидемический порог превышен на 14,7%.

За прошлую неделю в Прикамье на карантин по ОРВИ были закрыты 24 класса в 33 образовательных учреждениях и 48 групп в 79 детских садах.