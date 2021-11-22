В Перми у «Колизея» появился светящийся шар-глобус с QR-кодами

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Истинная благотворительность не терпит самохвальства. Теперь можно сделать благотворительный взнос по QR-коду прямо на улице в самом центре Перми.

На площадке перед торгово-развлекательным центром «Колизей-Атриум» в эти выходные появился большой разноцветный шар-глобус. Днем он переливается всеми цветами радуги, а по вечерам будет привлекать взгляд

красивым свечением. На каждой из четырех граней постамента изображен QR-код, при помощи которого можно совершить пожертвования со своего смартфона.

- Сначала нас в команде было 9 человек, - говорят авторы арт-объекта «Планета добра». – Мы бросили клич в соцсетях, и наше число стало быстро расти.

Список многочисленных соавторов-спонсоров – жителей города, предприятий-дарителей – разместили на баннере рядом с глобусом.

- Теперь, проходя мимо этого арт-объекта в ТРЦ, пермяки могут сделать взнос в режиме онлайн – перевести любую сумму в фонд «Я помогаю детям» для малышей из неблагополучных семей, в фонд «Берегиня» тяжелобольным детишкам, в приют для бездомных животных «Доброе сердце», а также помочь особенному ребенку-инвалиду Ане Ушаковой, - объясняют организаторы.

- Для нашей семьи - это как выйти из тени, - говорит мама Анечки Ольга Ушакова. - Это возможность рассказать о нас, поделиться нашей историей. Таких деток, как наша Аня, очень много. И мы можем оказать им посильную помощь.