«Уральский завод противогололедных материалов» модернизирует производство

Фото: ООО «УЗПМ»

В рамках модернизации производства ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (ООО «УЗПМ») переходит к завершению строительства цеха рассолоподготовки (ЦПР). Цех является неотъемлемой частью технологической цепочки в составе нового высокоэффективного производства. Общий объем инвестиций составляет около 400 млн рублей. ЦПР является первичным звеном в технологии изготовления продукции завода: он обеспечивает высокое качество сырья для основной продуктовой линейки предприятия.

Цех предназначен для фильтрации соляного рассола, который является основой для жидкого реагента и базисом для дальнейшей переработки сырья в процессе получения твердого реагента. Рассол качается насосными установками из скважины, глубина которой составляет 1 500 м. Полученные в процессе фильтрации хлорид натрия и суспензия гидроксида магния входят в состав компонентов противогололедных реагентов.

Специалистами предприятия совместно с ведущими научно-исследовательскими институтами также была разработана технология получения гидроксида магния – продукта, крайне востребованного на отраслевом рынке в России и за рубежом. ООО «УЗПМ» планирует, что экспортная продуктовая линейка гидроксида магния составит более 6,5 тыс. тонн годового объема.

Цех занимает площадь 300 кв м. На сегодняшний день здесь ведутся работы по установке основного и вспомогательного фильтрационного оборудования, электрооборудования, монтаж двух десятков емкостей для подготовки рассола и хранения жидкого реагента. Технологический процесс будет автоматизирован и контролироваться оператором установок. Современное высокотехнологичное оборудование позволит управлять всем производством с привлечением минимального количества специалистов. К пусконаладочным работам планируется приступить в 1 квартале 2022 года.

Генеральный директор ООО «УЗПМ» Дмитрий Пылев:

– Сегодня мощности нашего предприятия составляют до 1 млн тонн в год противогололедных материалов. Открытие цеха рассолоподготовки поможет в конечном итоге увеличить объём производимых ПГМ минимум на 30 % и развить линейку дополнительных средств борьбы со льдом. В планах предприятия – довести объём использования рассола до 780 тыс куб. метров в год, а также продолжить научно-исследовательские работы по получению новых продуктов и компонентов для внутреннего и внешнего рынков.