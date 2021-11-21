Театр «У Моста» показал трагедию «Макбет» в Ереване

Фото: Театр «У Моста»

18 ноября Пермский театр «У Моста» в рамках Шекспировского фестиваля в Ереване показал трагедию «Макбет»! Несмотря на то что пермяки в Армении впервые, зал был переполнен. Известность театра «У Моста» расширяется с каждым фестивалем. Зрителей было так много, что пришлось задержать начало на полчаса, чтобы рассадить всех. В зале Русского театра имени Станиславского 650 мест, поставили дополнительные стулья, люди сидели на ступеньках, многие смотрели спектакль стоя!

Зрители настолько были околдованы мистическим представлением, что во время спектакля, казалось, боялись дышать, была абсолютно мертвая тишина…Даже все мобильные телефоны как будто отключились. Только во время появления шекспировских ведьм с белыми крысами на груди зал вздрагивал и издавал единодушный вздох. В финале все 800 зрителей встали и устроили актерам бешенную овацию!

Шекспировский фестиваль проходит в Ереване ежегодно вот уже 15 лет. СМИ Еревана писали о театре «У Моста» как главном хедлайнере фестиваля. В нем приняли участие 15 театров из 7 стран: Болгарии, Франции, США, Армении, Ирана, Украины и России. Ереванский шекспировский фестиваль - член сети европейских шекспировских фестивалей.

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Отдельным ярким событием стала репетиция «Макбета» на территории старинной крепости Эребуни, которой 2800 лет. Театр «У Моста» всегда репетирует в исторических локациях, что помогает актерам больше углубиться в атмосферу и напитаться энергией. Так, на гастролях в Ирландии, «Калеку с Инишмана» играли на острове Инишман. В Грузии, спектакль «Зурикела» репетировали в усадьбе Нодара Думбадзе. «Вий» Гоголя репетировали на Украине на кладбище. В Македонии «Зверь» играли в старинном монастыре.

Армения устроила театру «У Моста» очень теплый прием, сразу пригласили на следующий шекспировский фестиваль и предложили сыграть уже на сцене Национального театра имени Сундукяна, а это значит что это не последняя встреча! Из Еревана театр направился в Санкт-Петербург, где продолжатся гастроли в Театре На Литейном.