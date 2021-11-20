В Перми пройдет концерт, посвященный борющимся с коронавирусом врачам

Афиша концерта.

В Перми пройдет концерт, посвященный врачам и медсестрам Пермского края, которые борются против COVID-19. Он намечен на 13 декабря и пройдет в ДК им. Солдатова.

Концерт «#Спасибоврачам» (0+) включит в себя два этапа. В первом выпускники и студенты Пермского хореографического училища покажут классические номера из балетов. Также на сцене появятся танцовщики пермского отделения балетной студии Аллы Духовой TODES с проектом Gromovshow. В программе и выступления ансамблей «Капельки» и «Камушка», студии Eto_gde_dance, циркового коллектива «Грация».

Во втором отделении выступит Пермский губернский оркестр под руководством Евгения Тверетинова.

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте Пермских зрелищных касс, стоимость: от 350 до 800 руб. Вход: по QR-кодам или сертификату о вакцинации и личному паспорту.