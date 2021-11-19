Курьеры Delivery Club помогли задержать серийного велосипедного вора в Перми

Фото предоставлено пресс-службой Delivery Club

Курьеры сервиса Delivery Club Дмитрий Родин, Владимир Лебедев и Вячеслав Яковлев этим летом задержали серийного преступника, который пытался совершить кражу велосипедов на улице города. О поступке молодых людей стало известно лишь в ноябре –– на днях начальник полиции УМВД России по городу Перми Юрий Пепеляев наградил курьеров почетными грамотами за проявленную отвагу и самоотверженность.

А Сервис Delivery Club отдельно отблагодарил троих героев-курьеров и вручил молодым людям премии в 50 тысяч рублей.

«Очень радостно осознавать, что в Delivery Club работают такие отважные молодые ребята. Помимо того, что они выполняли свою ежедневную работу по доставке еды, им удалось заметить вора, помчаться за ним вслед, догнать и задержать вместе с прибывшей на место преступления полицией. Мы отметили смелость молодых людей и наградили Дмитрия, Владимира и Вячеслава. Это уже не первый случай, когда курьеры помогают предотвратить какие-то преступления или несчастные случаи», – комментирует пресс-служба Delivery Club.