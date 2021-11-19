В Перми приставы арестовали за долги Cadillac

Приставы арестовали дорогой автомобиль должницы, но уже через несколько дней после этого получили оплату. Фото: Василий Вахрин

В Перми судебным приставам предстояло взыскать с уроженки Азербайджана 150 тысяч рублей задолженности по кредитам, женщина не платила по счетам. Тогда приставы выяснили, что в собственности неплательщицы есть Cadillac и они арестовали его в счет погашения долгов.

Когда дорогой автомобиль готовили к отправке на штрафстоянку, муж и тесть владелицы авто пытались помешать приставам, угрожали сжечь люксовый американский автомобиль, но машина все же уехала на штрафстоянку.

- Через два дня на депозитный счет отдела судебных приставов поступила вся сумма задолженности, рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. - Cadillac возвращен владелице.