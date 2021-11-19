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Общество19 ноября 2021 6:01

В Перми приставы арестовали за долги Cadillac

Хозяин дорогого авто грозил сжечь, если его увезут на штрафстоянку
Анна Маркова
Приставы арестовали дорогой автомобиль должницы, но уже через несколько дней после этого получили оплату.

Приставы арестовали дорогой автомобиль должницы, но уже через несколько дней после этого получили оплату.

Фото: Василий Вахрин

В Перми судебным приставам предстояло взыскать с уроженки Азербайджана 150 тысяч рублей задолженности по кредитам, женщина не платила по счетам. Тогда приставы выяснили, что в собственности неплательщицы есть Cadillac и они арестовали его в счет погашения долгов.

Когда дорогой автомобиль готовили к отправке на штрафстоянку, муж и тесть владелицы авто пытались помешать приставам, угрожали сжечь люксовый американский автомобиль, но машина все же уехала на штрафстоянку.

- Через два дня на депозитный счет отдела судебных приставов поступила вся сумма задолженности, рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. - Cadillac возвращен владелице.