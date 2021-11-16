«Уралкалий» запускает пилотный проект по использованию возобновляемых источников электроэнергии

Фото: «Уралкалий»

Калийный гигант «Уралкалий» запускает очередной пилотный проект по потреблению электроэнергии из возобновляемых источников. В рамках сотрудничества с ПАО «Фортум» — российским подразделением корпорации Fortum, одного из ведущих поставщиков электроэнергии, а также современных интеллектуальных решений в сфере эффективного использования энергоресурсов, «Уралкалий» будет использовать на своих промышленных объектах электроэнергию, вырабатываемую солнечными электростанциями (СЭС) в Республике Башкортостан и Оренбургской области.

В настоящее время «Уралкалий» разрабатывает собственную климатическую стратегию, которая снизит углеродный след и выбросы парниковых газов. Реализация пилотного проекта помогает Компании приобретать уникальный опыт использования экологически чистых источников электроэнергии при производстве калийных удобрений.

Алексей Рюмкин, главный энергетик ПАО «Уралкалий»:

«Использование электроэнергии, вырабатываемой солнечными электростанциями — одно из перспективных направлений развития отечественной энергетики на фоне актуальности ESG-повестки в сфере промышленности. «Уралкалий» постепенно повышает уровень собственной экспертизы в части потребления электроэнергии из возобновляемых источников. Так, в октябре текущего года в рамках аналогичного пилотного проекта, Компания закупила небольшие объемы гидроэлектроэнергии».