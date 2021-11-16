Лучшим в пермском «Амкаре» в ноябре стал главный тренер

Рустем Хузин. Фото: Григорий СЕРЕДКИН

Лучшим в пермском «Амкаре» в ноябре признан не футболист, а главный тренер команды – Рустем Хузин. Об этом рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Напомним, в ноябре ФК «Амкар-Пермь» выбрался из кризиса, в который клуб попал в октябре, потерпев серию поражений от команд из середины и конца турнирной таблицы. 31 октября красно-черные на выезде разгромили «Урал-2» (4:1). 4 ноября взяли верх над «Оренбургом-2» (3:0). 9 ноября – разгромили «Спартак» из Туймазов (4:1). А 14 ноября завершили сезон победой в пермском дерби над «Звездой» - 1:0.

Сейчас красно-черные ушли на зимнюю паузу на третьем месте турнирной таблицы группы «4» ФНЛ-2. Отставание от первого места составляет пять очков.

«В этих матчах сложно выделить одного лучшего футболиста — «Амкар» играл уверенно, красиво и результативно. После серии поражений Рустем Агзамович справился с критикой болельщиков — и перестроил игру команды. Результат этих изменений — в таблице чемпионата», — прокомментировали в «Амкаре».

Напомним, что в августе приз забрал Евгений Тюкалов, в сентябре — болельщики команды, а в октябре — полузащитник-универсал Иван Маркелов, проявивший себя и на позиции крайнего защитника.