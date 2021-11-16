В Перми выбрали подрядчиков автобусных маршрутов

В Перми выбрали подрядчиков, которые будут заниматься перевозками пассажиров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми выбрали подрядчиков, которые будут заниматься перевозками пассажиров. Всего в городе будут работать 22 маршрута, два из которых - новые. Информация об этом разместило «Городское управление транспорта».

Автобусный маршрут № 8 «Крохалева - Садовый», будет обслуживать ООО «ПермьАвтоЛайн». Подрядчик получит за него 10,7 миллиона рублей.

Маршрута № 13 «Песьянка площадь Карла Маркса», достался ООО «АААвто». Цена контракта - 18,6 миллиона рублей.

Остальные контракты по максимальной цене достанутся единственным заявившимся перевозчикам, они уже обслуживают эти направления в последние полтора года.